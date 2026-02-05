Cosa dobbiamo aspettarci dall'ultradestra di Vannacci | il filo che unisce neofascisti italiani e MAGA

Roberto Vannacci presenta Futuro Nazionale, un nuovo partito che mira a conquistare spazio tra le forze di destra in Italia. La sua proposta si rivolge a chi si riconosce nelle posizioni più dure, cercando di unire neofascisti italiani e sostenitori di MAGA. Inizia così una partita politica che potrebbe cambiare gli equilibri nel panorama nazionale, con Vannacci deciso a farsi largo tra i protagonisti della scena.

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, può ritagliarsi uno spazio scomodo nel panorama politico italiano. Non solo un carro per il neofascismo italiano, che non ha mai trovato successo elettorale, ma anche un interlocutore per gli estremisti europei, tra cui AfD. E, sullo sfondo, il possibile sostegno di Steve Bannon e del movimento trumpiano MAGA.🔗 Leggi su Fanpage.it

