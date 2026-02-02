Tutti i quartieri che esploderanno nel 2026 | come fare affari con la casa

Nel 2026, alcuni quartieri di città vedranno prezzi alle stelle. Le case costeranno di più, sia per comprare che per affittare. Altre zone invece resteranno più stabili, con aumenti minimi. Chi vuole investire deve fare attenzione alle differenze tra i vari quartieri.

L'effetto Milano, grazie alle Olimpiadi invernali, traina il mercato anche a Firenze, Roma e Napoli. Ma gli aumenti record del costo al metro quadro si registrano a Bologna, Catania, Verona e Palermo. Ecco quali sono le zone dove vale la pena investire e quali sono le prime tre città più ricercate in Italia Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Se il valore medio supera i 5mila euro al metro quadro nel capoluogo lombardo, Firenze (la seconda più costosa) oltrepassa di poco i 4mila.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Tutti Quartieri

Nel 2026, il mercato immobiliare di Milano continuerà a mostrare variazioni significative tra i diversi quartieri.

I chirurghi estetici anticipano i sette trend principali che caratterizzeranno il 2026, anche tra gli uomini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tutti Quartieri

Argomenti discussi: Quali sono tutti i quartieri più disagiati nelle città italiane?; Carnevale nei quartieri: dal 7 al 17 febbraio cinque date con animazione e musica per famiglie e bambini; Avviso per il rinnovo del Forum dei cittadini e delle cittadine, delle frazioni, dei quartieri e del territorio; Grandi opere, welfare, equità fiscale, turismo e ambiente: il futuro di Riccione costruito con i cittadini.

Quartieri Spagnoli, è morto o' barone Gabriele FalvoLuigi Carbone: Ha trasmesso le partite degli azzurri lavorando per lungo tempo per Sky. Portato via da una malattia infame ... napolitoday.it

Numerosi ragazzi e donne del Rione Sanità coinvolti in Sport di tutti-QuartieriDopo due anni si conclude il progetto con le attività sportive organizzate nella palestra della Casa dei Cristallini in cui hanno partecipato le Fiamme Oro, la Fondazione Pavesi e la Comunità di San G ... napolitoday.it

# **Torna la magia del Carnevale dei Tre Quartieri! - TUTTI IN FESTA 2026 -** I Comitati di quartiere di Dragona, Dragoncello e Bagnoletto, insieme all’Associazione Insieme per la Curtis Draconis, riportano anche quest’anno la grande festa di Carnevale che - facebook.com facebook

Italy In Naples’ Rione Sanità, the “Sport di Tutti - Quartieri” project has ended after two years, reaching children, youth and women with free sport. Boxing, judo and women’s courses showed sport’s power for inclusion and community care. buff.ly/tTkA4t6 x.com