Casapesenna scoperta bisca clandestina | denunciate 26 persone e recuperati 45mila euro in contanti

Durante un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, è stata scoperta una bisca clandestina a Casapesenna. In seguito alle verifiche sono state denunciate 26 persone e sono stati sequestrati circa 45.000 euro in contanti. L’attività si è svolta nell’ambito di un servizio coordinato volto a contrastare il gioco illegale nella zona.

Scoperta bisca clandestina nell'ambito di un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Circa 100 militari in campo per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, storicamente legato alle attività della criminalità organizzata locale. L’operazione si è sviluppata nei territori di Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, con pattuglie dislocate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno individuato a Casapesenna una bisca clandestina, situata in piazza Petrillo. All’interno del locale sono state sorprese numerose persone intente a partecipare a sessioni di gioco, organizzate per protrarsi per l’intera notte.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casapesenna, scoperta bisca clandestina: denunciate 26 persone e recuperati 45mila euro in contanti Notizie correlate Scoperta bisca clandestina in Campania, 26 persone denunciateTempo di lettura: 2 minutiUn imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi... Maxi operazione dei carabinieri, scoperta bisca clandestina: 26 persone denunciateUn imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Scoperta bisca clandestina a Casapesenna; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario tributario 2026. Casapesenna, scoperta bisca clandestina: 26 denunciati e 45mila euro sequestratiCasapesenna (Caserta) - Una porta chiusa che nascondeva un’attività ben organizzata, capace di attirare giocatori per tutta la notte. Dietro quell’ingresso, ... pupia.tv Casal di Principe e agro aversano, scoperta bisca clandestina a Casapesenna: 26 denunciati e 45mila euro sequestratiScopri tutti i dettagli riguardo Casal di Principe e agro aversano, scoperta bisca clandestina a Casapesenna: 26 denunciati e 45mila euro sequestrati . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com I carabinieri hanno denunciato 26 persone: sigilli a 45mila euro #Casapesenna facebook