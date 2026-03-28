Diverse persone hanno espresso insoddisfazione riguardo ai lavori di rifacimento della pavimentazione in piazzale Marconi e viale B. Croce. Le critiche si concentrano sulla realizzazione di un percorso per non vedenti che, secondo quanto riferito, è stato completato solo parzialmente. Sono state diffuse alcune immagini che mostrano lo stato attuale dei lavori e le aree ancora incomplete.

Critiche all'amministrazione comunale per il rifacimento della pavimentazione di piazzale Marconi e viale B. Croce a Chieti Scalo arrivano dall'ex consigliere Marco Di Paolo. Parla di una piazza “per cittadini di serie B” Di Paolo asserendo che il restyling della zona antistante la stazione ferroviaria e del marciapiede "non risultano conformi alle normative vigenti: solo per metà è stato previsto il percorso per non vedenti. Vi assolvo per l'ignoranza delle normative, ma non per la mancanza di conoscenza della città. So che conoscete meglio le strade di Courmayeur - pungola - ma io in questa strada sono nato e su questo marciapiede ho consumato le mie scarpe". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Critiche al rifacimento della pavimentazione di piazzale Marconi e viale B. Croce: "Percorso per non vedenti previsto a metà" [FOTO]

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