Casa Abis fa tappa al Teatro Ai Colli di Padova con Ancora in 2

Al Teatro Ai Colli di Padova, Casa Abis presenta lo spettacolo “Ancora in 2”, un'esibizione che racconta la vita di coppia quotidiana. Lo show si concentra su momenti di routine, affrontati con un tono che combina ironia e realtà. La rappresentazione si svolge in un contesto teatrale e coinvolge il pubblico con una narrazione che riflette le dinamiche di coppia. La pièce è stata ospitata recentemente nella città veneta.

lo show sulla vita di coppia di tutti giorni tra ironia e realtà.I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita e circuiti locali.Lo spettacolo: l'ironia di "Ancora in 2" al Teatro Ai ColliCASA ABIS porta a teatro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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