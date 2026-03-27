Casa Abis, composto dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis, ha portato in scena lo spettacolo

CASA ABIS è un progetto comico, nato dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis. Un’idea sorta per caso che si è evoluta nel tempo e sta riscuotendo sempre più successo. CASA ABIS affronta argomenti legati alla vita di coppia di tutti i giorni ma anche situazioni di interesse pubblico e collettivo con un pizzico di ironia tramite i social. “Ancora in 2” è una commedia ironica e allo stesso tempo spietata sulla vita di coppia. Si parte dal tema del matrimonio e si attraversano le tappe della convivenza, le crisi e anche i compromessi a cui scendere. In un mondo in cui la coppia stabile, che resta e persiste, sembra qualcosa che appartiene al passato, CASA ABIS racconta al pubblico la relazione duratura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Casa Abis con lo spettacolo "Ancora in 2" al Teatro Manzoni

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