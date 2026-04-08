Al Teatro Puccini Casa Abis con lo show Ancora in 2

CASA ABIS porta a teatro uno show sulla vita di coppia di tutti i giorni, tra ironia e realtà: “Ancora in 2” approda il 17 aprile a Livorno al Teatro 4 Mori e il 18 aprile a Firenze al Teatro Puccini, con testi e regia di Abis e Falchi e prodotto dalla Vera Produzione di Paolo Ruffini.CASA ABIS è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Casa Abis con lo spettacolo "Ancora in 2" al Teatro ManzoniCASA ABIS è un progetto comico, nato dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis.

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