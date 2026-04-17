Carta Valore nel 2026 il bonus maturità cambia | le nuove regole per chi si diploma entro i 19 anni
A partire dal 2026, per chi consegue il diploma entro i 19 anni, entrerà in vigore una nuova misura di sostegno chiamata Carta Valore. Questa iniziativa offre un bonus utilizzabile per l’acquisto di libri, biglietti per spettacoli, abbonamenti a quotidiani e altri servizi. La misura mira a favorire l’accesso a diverse attività culturali e di informazione per i giovani diplomati in anticipo rispetto ai tradizionali tempi di studio.
Dal 2026 chi raggiunge il diploma non oltre i 19 anni di età otterrà un nuovo aiuto: la Carta valore, per comprare libri, spettacoli, abbonamenti a quotidiani e così via. L'importo massimo non è ancora definito, così come i requisiti specifici. Si aspetta un decreto apposito, entro il 30 novembre, dal ministero della Cultura. Ecco cosa sappiamo finora.🔗 Leggi su Fanpage.it
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