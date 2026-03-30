Maturità 2026 il MIM cambia le commissioni | le nuove regole su numero di commissari e riunione plenaria
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un'ordinanza il 26 marzo riguardante le modifiche alle commissioni d'esame per la Maturità 2026. Le commissioni saranno composte da quattro commissari, più un presidente esterno. Le domande devono essere presentate entro il 13 aprile. Le nuove regole riguardano anche la convocazione della riunione plenaria.
Tutte le novità sulla commissione d'esame per la Maturità 2026 previste dall'ordinanza del MIM del 26 marzo: i commissari diventano quattro, a cui si aggiunge il presidente esterno, e le domande vanno presentate entro il 13 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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