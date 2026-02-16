Anche Monreale dice addio alla carta d' identità cartacea | Dal 3 agosto solo formato elettronico tutte le informazioni

A Monreale, il Comune ha deciso di eliminare le carte d’identità di carta a partire dal 3 agosto, perché tutte le pratiche si svolgeranno esclusivamente in formato digitale. La decisione arriva in seguito alle nuove normative europee che puntano a rendere più sicure e veloci le identità digitali. Da quella data, i cittadini dovranno usare la versione elettronica, che contiene tutte le informazioni necessarie senza bisogno di documenti cartacei. Il passaggio mira a semplificare le procedure e a ridurre i tempi di attesa.

Anche a Monreale a partire dal prossimo 3 agosto le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno di avere validità legale. Per evitare disagi, lunghe attese o il rischio di trovarsi con un documento non valido a ridosso della scadenza definitiva, l'Amministrazione comunale di Monreale - attraverso una nota - invita i residenti a programmare il rinnovo con anticipo. “È fondamentale muoversi in tempo utile – spiegano dagli uffici comunali – per scongiurare il sovraffollamento degli sportelli e garantire a tutti un servizio efficiente”. Il cittadino potrà prenotare il rilascio della propria Carta d’Identità Elettronica contattando i seguenti numeri telefonici dedicati: 091 6564455 e 091 6564458.🔗 Leggi su Palermotoday.it Addio alla carta d’identità cartacea: dal 4 agosto 2026 resta solo la CIE Dal 4 agosto 2026 la carta d’identità cartacea scomparirà definitivamente. Monreale, dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea: come prenotare la CIE A Monreale, il Comune ha deciso di cancellare ufficialmente le carte d’identità cartacee dal 3 agosto, perché il sistema digitale è ormai più sicuro e affidabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Monreale domina la Conca d'Oro e conquista la BIT di Milano: tra le 10 mete "luminose" del 2026! La Sicilia brilla alla Borsa Internazionale del Turismo: Monreale è stata selezionata nel progetto nazionale "Luminous Destinations" per un turismo sostenibile e - facebook.com facebook