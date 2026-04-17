A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile, anche se rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza. In sua vece, entrerà in vigore l’obbligo di utilizzare la carta d’identità elettronica (CIE), che sostituirà definitivamente il documento cartaceo. La normativa prevede che, da quella data, tutti i cittadini dovranno munirsi della nuova versione digitale per i loro spostamenti e le pratiche amministrative.

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea uscirà definitivamente di scena. Anche se ancora valida sulla carta, non potrà più essere utilizzata e sarà sostituita in modo obbligatorio dalla carta d’identità elettronica (CIE). Chi non si adeguerà in tempo rischia di trovarsi senza un documento valido, con possibili conseguenze per viaggi e pratiche quotidiane. La decisione rientra nell’applicazione del regolamento europeo 1157 del 2019, che impone standard più elevati di sicurezza per i documenti d’identità in tutta l’Unione. Il cambiamento non è solo formale ma sostanziale. L’obiettivo è rafforzare i controlli, soprattutto alle frontiere, e rendere più sicuri i sistemi di identificazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carta d’identità, cambia tutto! Sarà obbligatorio

SPID Poste ID Cambia tutto! dal 2026 Per entrare nel Pubblico Devi Pagare!

Notizie correlate

Carta di identità cartacea non più valida da agosto: obbligatorio chiedere quella elettronica. Ecco come fareIl 2026 si annuncia come l’anno del definitivo tramonto per uno dei simboli più longevi della burocrazia italiana: la carta d’identità cartacea.

Leggi anche: C’era una volta carta d’identità di… carta: dal 4 agosto 2026 non sarà più valida

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: CIE obbligatoria da agosto: come trasformare la scadenza in innovazione; Carta identità cartacea: addio definitivo nel 2026, ecco cosa fare ora; Nuova carta d’identità elettronica, addio al formato cartaceo dal 3 agosto 2026; Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del Comune.

Carta d’identità, cambia tutto! Sarà obbligatorioDal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea uscirà definitivamente di scena. Anche se ancora valida sulla carta, non potrà più essere utilizzata e sarà ... thesocialpost.it

Dal 3 agosto 2026 addio alla carta d’identità cartacea: cosa cambia e come richiedere quella elettronicaDal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: obbligatoria la CIE per viaggi, identità digitale e servizi online. trend-online.com

Verrà affidata lunedì prossimo l’autopsia sul corpo di Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia. Intanto continua serrata la caccia al killer facebook

Carta d'Identità elettronica, dal 3 agosto 2026 stop al formato cartaceo, da sostituire anche se ancora in corso di validità x.com