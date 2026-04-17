Carosino il Teatro Festival prosegue con Venerdì 17 | due Preti di troppo

A Carosino il Teatro Festival continua con la rappresentazione intitolata “Venerdì 17: due Preti di troppo”. La manifestazione, organizzata dall’associazione CarusTeatro Aps e diretta artisticamente da Davide Roselli, si svolge come parte del “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”. La rassegna ha riscosso un riscontro positivo tra il pubblico e si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue con successo il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da CarusTeatro Aps con la direzione artistica di Davide Roselli. Giunta alla nona edizione, la manifestazione conferma la formula che vede protagoniste sette compagnie amatoriali italiane impegnate nella messa in scena di diversi lavori teatrali. Tutti gli spettacoli si tengono presso il Teatro Comunale di Carosino, in via Vittorio Veneto. Il costo del biglietto per la singola serata è di 6 euro, con possibilità di informazioni e prevendita presso la sede di CarusTeatro Aps in viale Risorgimento 32 a Carosino, oltre che attraverso le pagine social ufficiali del festival.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carosino, il Teatro Festival prosegue con “Venerdì 17: due Preti di troppo” Notizie correlate Carosino, il Teatro Festival prosegue con “Cavalleria rusticana”Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Carosino il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da... Carosino, al via il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”: sette compagnie in scenaTarantini Time QuotidianoEntra nel vivo il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale organizzata da... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Una commedia su venerdì 17 in scena a Carosino (ma non oggi) Rassegna teatrale; Una commedia su venerdì 17 in scena a Carosino (ma non oggi); Pizzeria di famiglia divisa tra antiche ricette e social network: a Carosino la commedia I Fratelli Margherita; Carosino | Venerdì 17: due preti di troppo. https://www.aprilianews.it/eventi/aprilia-teatro-festival-nel-nome-del-padre-sabato-25-aprile/ facebook