Caro-vita a Modena prezzi in aumento dell' 1% in un mese

A Modena, a marzo, i prezzi al consumo sono aumentati dell'1% rispetto a febbraio. L’indice NIC calcolato sul territorio comunale mostra questa variazione, segnando un incremento nel costo della vita in un singolo mese. Questo dato riflette un aumento dei prezzi di beni e servizi nella città in un periodo di tempo breve. La variazione è stata rilevata dall’istituto di statistica locale.

A marzo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena, registra una variazione del +1% rispetto al mese precedente. L’aumento dell’inflazione risente principalmente della risalita dei prezzi dei Beni energetici (+5,6%), - suddivisi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Carovita, a Modena prezzi in aumento dell'1%A marzo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena, registra una variazione del +1%... Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada.