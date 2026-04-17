Carovita a Modena prezzi in aumento dell' 1%

Da modenatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena a marzo i prezzi al consumo sono cresciuti dell’1% rispetto a febbraio. L’indice NIC, che misura i costi per la collettività, ha registrato questa variazione sul territorio comunale. Si tratta di un aumento mensile che riflette l’andamento generale dei prezzi in città in questa fase.

A marzo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena, registra una variazione del +1% rispetto al mese precedente. L’aumento dell’inflazione risente principalmente della risalita dei prezzi dei Beni energetici (+5,6%), - suddivisi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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