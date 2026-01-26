I prezzi dei carburanti sono in aumento, con la benzina che si avvicina ai 2 euro al litro e il gasolio in crescita. Questa dinamica interessa gli automobilisti e le attività legate al settore, riflettendo le recenti variazioni dei mercati energetici. Un quadro di incremento che richiede attenzione e valutazioni sulla gestione dei consumi e sui costi legati alla mobilità quotidiana.

Il caro carburanti torna a far paura agli italiani. Come previsto nelle ultime settimane, i prezzi alla pompa hanno ripreso a salire con decisione, trascinati soprattutto dal gasolio, che registra gli aumenti più marcati, e dal metano, anch’esso in netto rialzo. Un trend che pesa sui bilanci delle famiglie e che si fa sentire in modo ancora più evidente lungo la rete autostradale, dove la benzina servita è tornata a sfiorare la soglia psicologica dei due euro al litro. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ritoccato verso l’alto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, confermando una dinamica ormai generalizzata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzo

Carburanti, Unc: riordino accise, gasolio più caro di benzinaL’Unione Nazionale dei consumatori segnala che, a seguito del riordino delle accise, il prezzo del gasolio è aumentato rispetto alla benzina.

Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezziL'introduzione delle nuove accise, entrata in vigore il 1° gennaio, ha influenzato i prezzi dei carburanti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Accise diesel e benzina, Italia ultima in Europa: 59% prezzo è tasse; Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel; Diesel su, benzina giù? No: tutto su. Perché i prezzi risalgono.; Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL.

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada. lanotiziagiornale.it

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e dieselAncora aumenti per i carburanti: benzina e diesel in lieve rialzo sulla rete di distribuzione a causa dei nuovi ritocchi degli operatori. lanotiziagiornale.it

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel - facebook.com facebook

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel x.com