Caro carburanti ufficiale il fermo nazionale dei trasporti dal 20 al 25 aprile

Dal 20 al 25 aprile, è stato annunciato un fermo nazionale dei trasporti a causa di uno sciopero nel settore dei carburanti. L'organizzazione di settore ha comunicato questa decisione, coinvolgendo diverse compagnie di trasporto e agenzie di distribuzione. La misura riguarda sia il trasporto su strada che altre modalità di spostamento, e si prevede che molte attività di consegna e logistica possano subire interruzioni in questo periodo.

L’organizzazione di rappresentanza dell’autotrasporto, Trasportounito, avrebbe voluto iniziare ad effettuare il fermo dei servizi di trasporto merci sin da subito ma, “In considerazione degli orientamenti procedurali – ha dichiarato il Presidente Nazionale di Trasportounito, Franco Pensiero – il fermo nazionale è stato. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Caro carburanti, ufficiale il fermo nazionale dei trasporti dal 20 al 25 aprile Notizie correlate Caro carburanti: autotrasporto verso il fermo nazionale dal 20 al 25 aprileABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta dei tir contro l’aumento dei costi Prosegue la mobilitazione nel settore dell’autotrasporto. Sciopero dei tir contro il caro carburante: fermo nazionale dal 20 al 25 aprileGasolio oltre i 2 euro al litro e taglio delle accise in scadenza il 7 aprile: le associazioni parlano di “emergenza assoluta” e annunciano cinque... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caro carburanti, alle compagnie +88 milioni a settimana. Allo Stato +61 milioni; Caro carburanti, salasso da 150 milioni a settimana per gli italiani: 61 vanno allo Stato; Caro carburanti, prezzo diesel e benzina oggi: è cambiato qualcosa con tregua Usa-Iran?; Il Codacons: con il caro carburanti lo Stato guadagna 61 milioni a settimana. Traghetti a rischio per il caro carburante: allarme per le IsoleTraghetti carburante a rischio: aumento dei costi e collegamenti in pericolo.Dall’aviazione alla navigazione, oltre al rischio legato alla fine delle ... 98zero.com Caro carburanti: stop prezzi e taglio accise bocciati dal Fondo MonetarioIl Fondo Monetario Internazionale boccia le misure di calmiere sui prezzi dei carburanti, definendole rischiose per i conti pubblici statali. sicurauto.it Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: caro carburanti, importante risultato in Ue per pesca e acquacoltura - facebook.com facebook Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61. Rincaro costa ad automobilisti 150 milioni in più ogni 7 giorni #ANSA x.com