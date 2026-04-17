Carne scongelata sul marciapiede chiuso il minimarket da incubo di Tuscania | VIDEO

Nella giornata di oggi, un minimarket di Tuscania è stato oggetto di un intervento congiunto da parte di Asl, carabinieri e polizia locale. Durante le operazioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla chiusura immediata dell’attività. Tra le criticità segnalate, la presenza di carne scongelata lasciata sul marciapiede. Il primo cittadino ha confermato le gravi irregolarità accertate durante i controlli.

Blitz di Asl, carabinieri e polizia locale nel "minimarket da incubo" di Tuscania: è stato chiuso. "Sono state accertate gravi irregolarità - fa sapere il sindaco Fabio Bartolacci -. Sulla base di tali riscontri, la Asl ha emesso l'ordinanza che dispone la chiusura immediata dell'attività.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carne scongelata sul marciapiede davanti a un minimarket di Tuscania, scattano i controlli | VIDEO Latina: minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euroUn minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato immediatamente chiuso dalle autorità sanitarie a seguito di un controllo del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Carne scongelata sul marciapiede davanti a un minimarket di Tuscania, scattano i controlli | VIDEO; Malore mentre lavora nei campi a Tuscania, muore bracciante agricolo; Incidente a Tre Croci: violento frontale tra auto, due feriti; Incidente tra due auto in strada Bagni a Viterbo, cinque feriti. Commerciante scongela la carne sul marciapiede: La sbatte per strada. Il sindaco indignato: Prenderemo provvedimenti seriSuccede davanti a un minimarket a Tuscania, in provincia di Viterbo. Il filmato girato da un passante è diventato virale sui social e ha fatto infuriare il primo cittadino ... today.it Il minimarket che a Tuscania scongela la carne sbattendola a terra sul marciapiedeA Tuscania in provincia di Viterbo, il gestore di un minimarket è stato ripreso mentre scongela la carne sbattendola per strada sul marciapiede. La scena è stata immortalata da un passante in un video ... blitzquotidiano.it Carne scongelata in strada a sassate facebook