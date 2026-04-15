Carne scongelata sul marciapiede davanti a un minimarket di Tuscania scattano i controlli | VIDEO
Nelle ultime ore, un video diventato virale mostra carne scongelata lasciata sul marciapiede davanti a un minimarket a Tuscania. La scena ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e ha portato all’attivazione di controlli da parte delle autorità competenti. La registrazione evidenzia come il prodotto sia stato lasciato all’aperto per scongelarsi, suscitando dubbi sulla sicurezza alimentare e sulle pratiche adottate dal negozio.
“Carne congelata sbattuta per strada per scongelarla”. La denuncia da Tuscania, in un video diventato virale nelle ultime ore. Il filmato, girato davanti a un minimarket di via Tarquinia da un passante con uno smartphone, ha iniziato a circolare nel pomeriggio del 14 aprile sui social network.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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