Carlo Nesti | La gente è stufa di un certo modo di parlare di calcio Ormai è diventato sportacolo

Recentemente, il confronto tra alcuni giornalisti e ex calciatori ha portato a uno scontro personale che ha attirato l'attenzione. Tra commentatori e opinionisti, si sono susseguite opinioni diverse sulla qualità del discorso calcistico, con alcuni che hanno criticato il modo di parlare di calcio come troppo autoreferenziale e superficiale. Carlo Nesti ha commentato questa situazione, sottolineando come il modo di discutere di calcio sia diventato spesso più spettacolo che analisi.

Prendendo spunto dal recente “dissing” tra i giornalisti Zazzaroni e Sabatini e gli ex calciatori Adani e Cassano, che ha trasformato un dibattito calcistico in uno scontro personale, Carlo Nesti a Fanpage ha offerto una sua lettura lucida. E impietosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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