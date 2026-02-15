Furia Juventus Comolli e Chiellini durissimi | Non si può parlare di calcio è stato inaccettabile
Giorgio Chiellini e Luciano Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo il derby tra Juventus e Inter, che hanno definito inaccettabile. La causa è stata una partita segnata da decisioni arbitrali discutibili e comportamenti sconsiderati in campo, che hanno suscitato reazioni dure da parte dei due ex calciatori. In diretta TV, Chiellini ha commentato che la partita non si può definire calcio, mentre Comolli ha sottolineato la necessità di intervenire immediatamente per cambiare le cose.
Chiellini: “oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera”
Giorgio Chiellini ha commentato con fermezza la serata, affermando che quanto accaduto non si può definire calcio e rappresenta un episodio inaccettabile.
