Venerdì 17 aprile, a Cardano al Campo, si terranno due incontri dedicati alle antiche necropoli celtiche presenti nell’area. Gli eventi approfondiranno le testimonianze storiche e archeologiche che mostrano come il territorio vicino a Malpensa fosse un punto di passaggio tra le culture celtiche e romane. La rassegna offre l’opportunità di conoscere meglio i resti e i ritrovamenti di un passato che si estende per molti secoli.

Due incontri divulgativi apriranno venerdì 17 aprile un percorso di approfondimento sulle antiche necropoli di Cardano al Campo, rivelando come l’area vicino a Malpensa sia stata per secoli il cuore di una transizione tra culture celtiche e romane. La Società Gallaratese di Studi Patri e l’amministrazione comunale hanno promosso l’iniziativa per valorizzare un patrimonio emerso in modo casuale nel corso degli ultimi settant’anni. Dagli scavi accidentali alla tutela consapevole: la cronologia di via Carreggia. La storia archeologica di Cardano al Campo non è frutto di una pianificazione accademica, ma di una serie di eventi fortuiti legati allo sviluppo urbano del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cardano al Campo: segreti e tesori delle antiche necropoli celtiche

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