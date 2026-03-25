Daniela Santanché si presenta come una figura determinata e senza mezzi termini, pronta a sfidare sia la sinistra che il governo attuale. Nota per le sue dichiarazioni dirette, ha affrontato diverse accuse e ha avuto coinvolgimenti in inchieste giudiziarie. La sua presenza nel panorama politico è caratterizzata da un atteggiamento deciso, che la distingue nel panorama parlamentare.

Sfrontata. Inamovibile. Accuse, gaffes e inchieste giudiziarie come le sue schianterebbero qualsiasi ministro. Non Daniela Santanchè. Lei resiste al tempo e alle intemperie. Ama citare con orgoglio una frase che le ripeteva suo padre, il signor Ottavio Garnero da Cuneo, titolare di un'agenzia di spedizioni: «Era l'ottavo figlio di contadini e mi ha insegnato due cose: se non fai male non avere paura, se non rubi non devi nascondere». Non si nasconde affatto Daniela, anche nota come "Pitonessa" per una vecchia barzelletta osé del suo ex marito, neanche per idea. Da tre anni si parla a mesi alterni di dimissioni imminenti, passi indietro annunciati e sempre ritrattati dalla diretta interessata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Daniela Santanché, l'ultima resistenza della "Pitonessa" che dopo la sinistra sfida anche Giorgia

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