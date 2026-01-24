Tensione nel carcere di Benevento dopo una perquisizione | due giovani detenuti denunciati

Recentemente, nel carcere di Benevento si sono verificati momenti di tensione durante una perquisizione condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria. L'operazione ha portato alla denuncia di due giovani detenuti, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle condizioni all’interno della struttura. Questa notizia evidenzia le sfide quotidiane affrontate nel sistema penitenziario e la necessità di un continuo intervento per garantire l’ordine e la sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di tensione nel carcere di Benevento nei giorni scorsi, durante una perquisizione effettuata dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Due detenuti, Achraf N., 22 anni, di origini marocchine e residente a Benevento, e Alfonso P., 21 anni, originario di Napoli centro, sono stati denunciati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende, i fatti risalgono alla giornata del 22 gennaio, mentre il sequestro del materiale è avvenuto il giorno successivo, il 23 gennaio, nel corso delle operazioni di controllo all'interno dell'istituto penitenziario.

