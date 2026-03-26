Gli infermieri dell'isola dell'Elba si sono detti insoddisfatti dopo l'annuncio di un finanziamento regionale di sei milioni di euro, destinato ai medici ma non destinato al personale infermieristico. Il sindacato Nursind ha commentato che, nonostante il rifinanziamento del progetto

L'affondo dopo la visita all'ospedale di Portoferraio dell'assessora alla Sanità, Monia Monti, nella giornata di mercoledì 25 marzo “Bene il rifinanziamento del progetto ‘Anche io all'Elba', ma la situazione degli infermieri sull'isola resta critica”. Così si è espresso nella giornata di giovedì 26 marzo il sindacat0 Nursind, all'indomani della visita dell'assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, all'ospedale di Portoferraio. Proprio in questa sede Monni ha aggiunto che a fine aprile sarà aperta la nuova Casa della Comunità di Portoferraio. Due investimenti chiave, dunque, per la sanità ospedaliera e per la società territoriale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Allarme infermieri all'Elba, il sindacato Nursind attacca: "Sei milioni dalla Regione, ma solo per i medici"

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