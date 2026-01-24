Ispezione a scuola polizia tra i banchi del Corni con unità cinofila e metal detector

Nella mattina del 24 gennaio 2026, la polizia di Modena ha effettuato un’ispezione nell’istituto Corni, utilizzando unità cinofile e metal detector. L’intervento, finalizzato a garantire la sicurezza scolastica, ha coinvolto studenti seduti ai loro banchi. L’esito dell’operazione è stato negativo, confermando l’assenza di sostanze stupefacenti e oggetti pericolosi all’interno dell’edificio.

Modena, 24 gennaio 2026 - Studenti seduti a i banchi, composti. Niente droga o coltelli. Ha dato esito negativo l’ispezione realizzata ieri mattina dalla polizia di Stato all’interno dell’istituto Corni di Modena, Tecnico e Professionale. Un sopralluogo che ha visto coinvolti agenti della Volante insieme ai colleghi della squadra Mobile, e all’unità cinofila arrivata da Firenze in accordo con il dirigente scolastico dell’istituto Tecnico Federico Giroldi. I servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal questore di Modena, Lucio Pennella, erano finalizzati a creare una rete di sicurezza intorno ai giovani attraverso un potenziamento dell’attività di prevenzione negli istituti scolastici e nelle aree limitrofe, dove gli studenti si concentrano maggiormente prima e dopo le lezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea Maggi valuta in circa 120 milioni di euro l'investimento necessario per installare i metal detector nelle scuole italiane.

