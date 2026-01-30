Esche avvelenate scatta l’allarme Controlli di carabinieri e unità cinofila

Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali di Scandiano e Reggio hanno avviato un’operazione anti-veleno nelle zone dove sono state trovate esche sospette. Supportati dai cani molecolari di Bosco di Corniglio, controllano case, boschi e aree pubbliche per trovare bocconi avvelenati. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire la sicurezza di animali e cittadini.

I carabinieri forestali dei nuclei di Scandiano e Reggio, supportati dall’ unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio in provincia di Parma, dal 17 gennaio hanno iniziato un’estesa operazione di ricerca di bocconi avvelenati nelle aree recentemente interessate dalla presenza di esche contaminate da sostanze tossiche. Le ricerche hanno riguardato diverse aree nel territorio dei comuni di Rubiera, Correggio, Bagnolo in Piano, Reggio, già oggetto di precedenti segnalazioni tra cui quella della morte di un cane intossicato da polpette avvelenate e il rinvenimento, nei mesi passati, di carcasse di lupi intossicati da sostanze velenose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

