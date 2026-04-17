Capello | Italia è crisi profonda E i soldi non c' entrano abbiamo due grossi problemi

Un ex allenatore ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, sottolineando che il problema va oltre le questioni di denaro. Dopo l’eliminazione di tutte le squadre italiane dalle competizioni europee, ha affermato che non si tratta di un episodio isolato, ma di una realtà consolidata. Ha inoltre evidenziato che ci sono due questioni principali da affrontare, senza specificare ulteriori dettagli.

Zero squadre italiane nelle semifinali delle tre coppe europee. Non ci succedeva dal 2018-19, quando la Conference non c’era ancora, e non riuscimmo a piazzare nessun club tra le migliori quattro in Champions ed Europa League. La sensazione, però, è che oggi non stiamo vivendo un episodio, un’eccezione, ma la dura realtà dei fatti. Andiamo piano. Troppo piano rispetto agli altri. Ieri la differenza di ritmo, agonismo, tecnica si è vista tutta in Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace. Normale contro la ricchissima Premier, direte voi. Alt, replico io. Abbiamo visto la Nazionale andare a casa con la Bosnia, l’Inter capolista perdere due volte su due con i norvegesi del Bodo, la Juventus uscire con i turchi del Galatasaray, il Napoli non superare nemmeno il girone di Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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