Tommaso Giacomel | Abbiamo avuto grossi problemi con gli sci hanno sbagliato gli skiman
Tommaso Giacomel si mostra deluso dopo la staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spiegando che i problemi con gli sci sono stati causati da un errore degli skiman. Durante la gara, Giacomel ha avuto difficoltà a causa di sci mal preparati, che hanno influenzato le sue prestazioni e la posizione finale della squadra.
Non può nascondere la delusione Tommaso Giacomel dopo la staffetta maschile di biathlon disputata quest’oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra italiana ha infatti chiuso la gara in quattordicesima posizione, non entrando mai in corsa per il vertice. Una prestazione contratta, sottotono e al di sotto delle aspettative dunque per l’attuale leader della Coppa del Mondo, in gara con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer e Nicola Romanin, a suo dire dovuta anche ad una preparazione sbagliata, così come detto ai microfoni di Rai Sport a mente fredda: “ Oggi abbiamo avuto grossi problemi con gli sci, è inutile negarlo, perché è sotto gli occhi di tutti – ha detto Giacomel – Dispiace in primis per loro, per gli skiman: so quanto lavorano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Diretta Tommaso Giacomel/ Male nella 10 km sprint biathlon, oro alla Francia! Olimpiadi 2026 oggi 13 febbraioDiretta Tommaso Giacomel 10 km sprint biathlon maschile oggi venerdì 13 febbraio streaming video Rai 2 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. ilsussidiario.net
Diretta Tommaso Giacomel/ 20 Km biathlon: sesto posto, incredibile oro per Botn! (Olimpiadi 2026)Diretta Tommaso Giacomel 20 km biathlon Olimpiadi invernali 2026: l'azzurro è sesto, l'oro va a Johan Olav Botn che beffa Eric Perrot. ilsussidiario.net
LA STAFFETTA SULLA NEVE Gli azzurri del biathlon sono attesi dalla 4x7,5 km maschile ad Anterselva! Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel vogliono la medaglia! Appuntamento alle 14.30 SIETE CARICHIIIIII! facebook
C'è il biathlon e c'è la sprint 10 km maschile Azzurri in gara: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com