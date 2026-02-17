Tommaso Giacomel si mostra deluso dopo la staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spiegando che i problemi con gli sci sono stati causati da un errore degli skiman. Durante la gara, Giacomel ha avuto difficoltà a causa di sci mal preparati, che hanno influenzato le sue prestazioni e la posizione finale della squadra.

Non può nascondere la delusione Tommaso Giacomel dopo la staffetta maschile di biathlon disputata quest’oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra italiana ha infatti chiuso la gara in quattordicesima posizione, non entrando mai in corsa per il vertice. Una prestazione contratta, sottotono e al di sotto delle aspettative dunque per l’attuale leader della Coppa del Mondo, in gara con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer e Nicola Romanin, a suo dire dovuta anche ad una preparazione sbagliata, così come detto ai microfoni di Rai Sport a mente fredda: “ Oggi abbiamo avuto grossi problemi con gli sci, è inutile negarlo, perché è sotto gli occhi di tutti – ha detto Giacomel – Dispiace in primis per loro, per gli skiman: so quanto lavorano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tommaso Giacomel: "Abbiamo avuto grossi problemi con gli sci, hanno sbagliato gli skiman"

