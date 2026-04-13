Dejan Savicevic ha ricordato gli anni trascorsi al Milan, parlando di un conflitto con l’allenatore Capello che durò circa un anno. Il calciatore ha spiegato come i problemi siano stati superati e ha condiviso alcuni dettagli sui momenti difficili e sulle soluzioni trovate per andare avanti. La sua testimonianza si concentra sui rapporti interni alla squadra e sui passaggi chiave che hanno portato alla risoluzione della situazione.

Dopo aver guidato la Stella Rossa alla conquista dell'unica Coppa dei Campioni della sua storia, Dejan Savicevic passa al Milan nell’estate del 1992. Indimenticabile la prestazione in finale di Champions League contro il Barcellona di Cruijff, in cui serve l’assist del vantaggio a Massaro e firma il 3-0 con un pallonetto. L'attaccante montenegrino con i rossoneri ha vinto anche 3 Scudetti, 3 Supercoppe di Lega e una Supercoppa europea. Durante la presentazione della sua autobiografia "Il genio", Savicevic è tornato a parlare dei suoi anni al Milan e del rapporto con Fabio Capello. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Ho avuto problemi con Capello per un anno, un anno e mezzo, poi abbiamo trovato il rapporto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Savicevic: “Ho avuto problemi con Capello per un anno. Vi racconto come abbiamo risolto”

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