Nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026, la viabilità nell’area metropolitana di Roma e lungo le strade principali del Lazio è stata influenzata da diversi blocchi e rallentamenti. In particolare, l’A1 e alcune delle principali strade consolari hanno registrato lunghe code e tratti completamente bloccati. La circolazione si è notevolmente rallentata, creando disagi tra i pendolari e gli automobilisti in transito.

La mobilità nell’area metropolitana di Roma e lungo le principali arterie del Lazio presenta diverse criticità questo mercoledì 8 aprile 2026, con rallentamenti che interessano sia l’asse autostradale che le strade consolari. Il monitoraggio effettuato da Federico Ascani per il servizio della Regione Lazio evidenzia una viabilità frammentata tra incidenti ormai superati e code persistenti. L’attenzione si concentra inizialmente sull’A1, dove il transito verso Firenze è ancora complicato. Nonostante il superamento di un sinistro e la successiva riapertura dei tratti interessati, i conducenti riscontrano forti rallentamenti tra le località di Fabro e Orvieto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma nel caos: A1 e strade consolari bloccate, ecco i punti critici

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