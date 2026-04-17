Venerdì sera, il 17 aprile 2026, a Roma si registrano numerosi disagi alla circolazione. La Pontina è stata chiusa a causa di un incidente, mentre la linea C della metropolitana rimane ferma per lavori di manutenzione. Questi eventi stanno causando rallentamenti e blocchi nelle strade e nei mezzi pubblici, interessando soprattutto le aree periferiche e i comuni vicini.

Il venerdì sera del 17 aprile 2026 è segnato da una complessa rete di disagi per la mobilità romana, dove una combinazione di incidenti stradali e interventi infrastrutturali sulla rete metropolitana sta condizionando pesantemente gli spostamenti verso le zone periferiche e i comuni dell’hinterland. Mentre il meteo mostra un timido miglioramento dopo le perturbazioni pomeridiane, la viabilità urbana e suburbana subisce forti rallentamenti su arterie cruciali come la Pontina e la Flaminia. Criticità sulla viabilità e blocchi infrastrutturali. La situazione del traffico si è aggravata nelle ore serali del 17 aprile, con particolare impatto sulla via Pontina nel tratto che va da Tor De’ Cenci fino a Castel Romano, in direzione di Pomezia, dove un sinistro ha causato forti rallentamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos mobilità a Roma: blocchi su Pontina e fermo Linea C domani

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