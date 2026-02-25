Suzzara 37enne trovato sul ciglio della strada e poi morto in ospedale | denunciato 81enne per fuga e omicidio stradale

Milano, 25 febbraio 2026 – Nella tarda serata del 17 febbraio, a Suzzara, nel Mantovano, un 37enne pachistano, Mohsin Siddiqui, è deceduto dopo essere stato trovato sul ciglio della strada, in via Marzole con forti dolori alle gambe. Soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale di Mantova, l’uomo è arrivato senza vita al pronto soccorso a seguito di un arresto cardiaco. A quel punto, il comando della Polizia Locale di Suzzara ha informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto e, dopo un primo esame esterno del cadavere, il Sostituto Procuratore titolare dell’indagine ha delegato anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga e la Stazione Carabinieri di Suzzara a compiere specifici accertamenti. Le immagini delle telecamere. Il team investigativo interforze, in stretto contatto con l’Autorità Giudiziaria, ha subito acquisito varie immagini della sorveglianza comunale, al fine di capire se la persona deceduta fosse stata coinvolta in un eventuale sinistro stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

