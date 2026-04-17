Caos in Super cammina sul ciglio della strada Poi aggredisce i carabinieri e danneggia l' ambulatorio
Giovedì 16, intorno alle 9 del mattino, una pattuglia di carabinieri è intervenuta lungo il raccordo autostradale Ferrara-mare in risposta a diverse segnalazioni di automobilisti che avevano osservato una persona camminare pericolosamente sul ciglio della carreggiata. All’arrivo, l’individuo ha aggredito i militari e ha causato danni all’ambulatorio presente nella zona. L’intervento è proseguito con l’arresto dell’uomo.
Caos in Superstrada. Intorno alle 9 di giovedì 16, una pattuglia di carabinieri è intervenuta lungo il raccordo autostradale Ferrara-mare a seguito di numerose segnalazioni, dove alcuni automobilisti in transito avevano notato un soggetto camminare pericolosamente sul ciglio della carreggiata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Caos in Super, cammina sul ciglio della strada. Poi picchia i carabinieri e danneggia l'ambulatorio
Travolto da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada, 18enne morto nel VaresottoUn ragazzo di 18 anni è morto travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada .