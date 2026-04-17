Caos in Super cammina sul ciglio della strada Poi aggredisce i carabinieri e danneggia l' ambulatorio

Giovedì 16, intorno alle 9 del mattino, una pattuglia di carabinieri è intervenuta lungo il raccordo autostradale Ferrara-mare in risposta a diverse segnalazioni di automobilisti che avevano osservato una persona camminare pericolosamente sul ciglio della carreggiata. All’arrivo, l’individuo ha aggredito i militari e ha causato danni all’ambulatorio presente nella zona. L’intervento è proseguito con l’arresto dell’uomo.