Khamenei potrebbe essere morto nel raid Usa sull’Iran ma Teheran smentisce i media israeliani

Secondo alcuni media israeliani, Ali Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran, sarebbe stato “probabilmente ucciso” durante un raid statunitense avvenuto il 28 febbraio. Tuttavia, fonti ufficiali di Teheran hanno smentito queste notizie, dichiarando che Khamenei è vivo e in buona salute. La vicenda ha attirato l’attenzione sui report diffusi dai media e sulla posizione ufficiale dell’Iran.

L'erede di Khomeini sarebbe stato ucciso nell'attacco israeliano. Al potere dal 1989 è stato il primo presidente religioso Secondo notizie dei media israeliani Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è stato “probabilmente ucciso” nel raid della mattina del 28 febbraio. Lo riferisce Channel 12, che cita fonti israeliane, secondo cui ci sono “sempre più segnali” in tal senso. La notizia viene rilanciata dal Times of Israel. Ma il regime iraniano smentisce e conferma che il leader è ancora vivo. I media di Tel Aviv si dicono certi che la Guida Suprema possa essere stata uccisa. Nella mattinata, invece, fonti iraniane, avevano parlato all’agenzia Reuters di “trasferimento in una località sicura”, del vero leader politico di Teheran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Il suo ministro: «Per quanto ne so è vivo». I media: «Uccisi i capi della Difesa e dei Pasdaran». Raid su Gerusalemme | Il silenzio di Teheran

Attacco all’Iran, Kamenei potrebbe essere morto ma fonti internazionali smentisconoNelle ore successive all’attacco USA?Israele sull’Iran circolano voci non confermate sulla morte di Khamenei, ma fonti internazionali smentiscono. la7.it

Iran: media Israele, Khemenei morto; ma mancano confermeUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Media Israele: "Khamenei potrebbe essere morto. Distrutto il suo bunker" - facebook.com facebook

A Donald Trump sono state presentate varie opzioni militari per l'Iran, incluso uno scenario con l'uccisione della guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Lo riporta Axios. "Il presidente potrebbe decidere da un momento all'altro". #ANSA x.com