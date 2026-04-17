Canton Ticino cento evacuati per una dispersione di ammoniaca al confine con l’Italia

Ieri sera, nel Canton Ticino, circa cento persone sono state evacuate a causa di una fuga di ammoniaca presso l’azienda Rapelli situata in via Laveggio, vicino al confine con le province di Varese e Como. L’incidente si è verificato in una zona industriale e ha richiesto l’intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza l’area e valutare i rischi per i residenti e il personale presente.

Grave incidente chimico ieri sera a Stabio, in Canton Ticino, all'azienda Rapelli di via Laveggio, a breve distanza dal confine con le provincie di Varese e Como. I vigili del fuoco svizzeri sono intervenuti per contenere una fuoriuscita di ammoniaca causata dalla rottura di un tubo. La Polizia Cantonale ha subito messo in atto la procedura d'emergenza con l'evacuazione di un centinaio di persone, sia della ditta colpita dalla perdita che da quelle adiacenti, spostate a distanza dalla zona della perdita, e in condizioni di sicurezza, per il pericolo di inalazioni. L’intervento Sul posto, assieme agli agenti, sono intervenuti i...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canton Ticino, cento evacuati per una dispersione di ammoniaca al confine con l’Italia Notizie correlate Leggi anche: Omicidio in Canton Ticino: donna uccisa dopo una lite, grave 61enne italiano. Fermato 24enne svizzero Ticino: scoperto traffico di cocaina al confine, arrestato italiano con 100 grammi di droga. Indagini in corso.Un uomo di 36 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalle autorità svizzere al valico di Brusata, tra Novazzano e Bizzarrone, nel Canton... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ticino, fuga di ammoniaca in azienda: evacuate cento persone e strada chiusa; Fuga di ammoniaca in azienda, evacuate 100 persone: strada chiusa e cinque in ospedale; Fuga di ammoniaca in azienda di Stabio: 100 evacuati. Allerta anche a Cantello; Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio. Canton Ticino, cento evacuati per una dispersione di ammoniaca al confine con l’ItaliaGrave incidente chimico ieri sera a Stabio, in Canton Ticino, all'azienda Rapelli di via Laveggio, a breve distanza dal confine con le provincie di Varese e Como. I vigili del fuoco svizzeri sono in ... ilgiorno.it Allerta in Canton Ticino per una fuga di ammoniaca nella zona industriale di Stabio: le autorità chiedono di tenere le finestre chiuse nei dintorni #stabio - facebook.com facebook