Lavori Brt interventi sui ponti Garibaldi e XX settembre | nuove chiusure al traffico

A Bari proseguono i lavori per la realizzazione del sistema di trasporto pubblico denominato ‘Bus Rapid Transit’, previsto per il 2027. Recentemente si sono verificati interventi sui ponti Garibaldi e XX Settembre, che hanno comportato nuove chiusure al traffico. Questi lavori sono parte di un progetto più ampio volto a migliorare le infrastrutture cittadine e garantire il passaggio dei mezzi elettrici lungo i percorsi previsti.

Continuano i lavori a Bari per la realizzazione dei percorsi su cui, dal 2027, transiteranno i mezzi elettrici del nuovo sistema di trasporto pubblico urbano denominato ‘Bus Rapid Transit’. Per consentire l’avanzamento dei cantieri nei diversi quartieri di Bari, sono state firmate delle nuove.🔗 Leggi su Baritoday.it Maxi cantiere di via XX Settembre, il punto sui lavori: previsto per l'estate ripristino della viabilitàIl nodo di via XX Settembre torna al centro del confronto tecnico sui cantieri cittadini, ma con un quadro oggi più definito. Lavori Hera in via XX Settembre. Il cantiere scatta questo lunedìProsegue il percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine con un nuovo e significativo intervento sulla rete idrica comunale.