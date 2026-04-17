La nuova stagione di Cucine da incubo, che debutterà domenica 19 aprile alle ore 21:15 su Uno e in streaming tramite Now, porterà l’attenzione mediatica su due realtà della provincia milanese, situate rispettivamente a San Vittore Olona e Peschiera Borromeo. Il programma vede il ritorno dello chef Cannavacciuolo, che con la sua esperienza imprenditoriale e le sue otto stelle Michelin totali, tra cui tre assegnate alla struttura Villa Crespi, affronterà le criticità di locali colpiti da una gestione carente e da un degrado strutturale. Il percorso televisivo, prodotto da Endemol Shine Italy, si articolerà per sei settimane ogni domenica, offrendo una panoramica di diverse zone d’Italia, da Prato fino a concludersi a Potenza, passando per Jesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannavacciuolo torna in TV: due ristoranti milanesi sotto esame

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