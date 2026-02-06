Cari milanesi come si sopravvive alle Olimpiadi? Taxi ristoranti bunker e zone rosse | guida semiseria alla resistenza

Milano si prepara alle Olimpiadi, ma i cittadini già sentono il peso della grande manifestazione. Tra traffico congestionato, ristoranti pieni e zone interdette, vivere normalmente diventa difficile. Taxi e negozi si organizzano per resistere, mentre alcuni cercano rifugio in bunker o zone rosse per sfuggire al caos. La città si muove, ma non senza qualche fatica.

Milano – Per carità: siamo favorevolissimi alle Olimpiadi, invernali o estive non importa, con tutto il loro corredo di gioventù, fratellanza, pace, buona volontà e trallallà, insomma il “wishful thinking” che si portano dietro (la traduzione più corretta è probabilmente: “pia illusione”). Piace anche lo sport, a patto che non ci tocchi farne, cosa del resto difficile per chi è a tutti gli effetti una creatura mitologica, parte sopra uomo e parte sotto poltrona. Ci ha emozionato il presidente Mattarella che è andato a dare la carica agli azzurri e ci emozionerà il Tricolore che sale sul pennone più alto al suono dell’Inno, citius, altius, fortius e meglio ancora se italianus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

