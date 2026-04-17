A Roma, in Piazza del Popolo, si è verificato un episodio durante i festeggiamenti per il 174° anniversario della Polizia, in cui un fan ha tentato di avvicinarsi troppo a un attore presente all’evento. La persona ha esteso la mano oltre i limiti consentiti, provocando una reazione immediata dell’attore. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire.

Poi, all’improvviso, una mano femminile gli accarezza il volto e scivola sul petto in modo deciso. La reazione è altrettanto pronta: Can Yaman si irrigidisce per un istante, poi blocca quella mano con gentilezza, ma fermezza. Il video di quegli istanti, pubblicato su Instagram dalla creator Maria Isabella Safarik, è diventato virale nel giro di poche ore. Ed è partito anche il dibattito: da una parte c’è chi liquida l’episodio come un eccesso di entusiasmo, «un gesto innocuo d’affetto», dall’altra chi sottolinea come quel contatto fosse non richiesto, e quindi fuori luogo, a prescindere dalle intenzioni. È qui che emerge la domanda che molti...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Can Yaman, la mano della fan che si spinge oltre il limite e la sua reazione

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Can Yaman blocca la mano inopportuna di una fan alla festa della Polizia e sui social è polemica: Gesto d'affetto innocuo. No, a parti invertite sarebbe successo un putiferio; Can Yaman respinge la mano insistente di una fan alla Festa della Polizia: polemica sulla questione di genere; La fan che accarezza Can Yaman e il limite del lecito (e perché c'entra il consenso); Can Yaman, la manina della fan è troppo audace, lui la respinge ed è bufera: A parti invertite sarebbe stato uno scandalo.

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Durante un evento pubblico, una fan di Can Yaman ha cercato un contatto fisico non richiesto, allungando la mano verso l’attore. La reazione di Can Yaman è stata immediata ma composta: ha fermato quel gesto con decisione, senza perdere la calma e senz - facebook.com facebook

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