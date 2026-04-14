Can Yaman respinge la mano di una fan alla Festa della Polizia | la reazione

Durante un evento della Festa della Polizia, un’attrice ha avvicinato la mano all’attore, che ha risposto spostandola con decisione. Il video dell’episodio è diventato rapidamente virale sui social media, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni commentano che, se fosse accaduto in circostanze diverse, avrebbe potuto scatenare polemiche più accese. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori presenti all’evento.