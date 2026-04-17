Campionati Italiani nuoto 2026 oggi | orari 17 aprile tv programma streaming big azzurri in gara

Oggi, venerdì 17 aprile, si svolge a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani di nuoto 2026. La manifestazione prevede diverse gare in programma, con numerosi atleti italiani impegnati nelle diverse specialità. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche tramite streaming online, offrendo a pubblico e appassionati la possibilità di seguire gli eventi in tempo reale.

Oggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, evento clou della stagione. Una competizione che si articola secondo un format un po’ diverso per la conquista del pass: il vincitore della singola staccherà il biglietto per la rassegna continentale e i qualificati saranno più di uno nel caso in cui si eguagliasse o si migliorasse il limite cronometrico imposto dalla FIN. L’impostazione ricorda molto quello dei Trials americani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara Notizie correlate Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 14 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming; Assoluti Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Batterie Giorno 2; Assoluti Unipol 2026. Elenco iscritti. Al via 687 atleti.; NUOTO, ASSOLUTI DI RICCIONE 2026: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SEGUIRE LE GARE. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026: a Riccione batterie e finali, diretta TV e streamingOggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, no ... it.blastingnews.com Noemi Junod e Giulia Framarin sono salite sul podio ai Campionati Italiani a squadre di scialpinismo; oro per William Boffelli, bergamasco del Corrado Gex. #gazzettamatin #skialp #trofeoparravicini #campionatiitalianiasquadre #williamboffelli #giuliaframarin - facebook.com facebook Nelle prime due giornate dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di #Riccione, già un ricco bottino di per il Centro Sportivo #Carabinieri: Lisa Angiolini nei 100mt e 200mt rana, Leonardo Deplano nei 50mt stile libero e Anita Gastaldi nei 100mt dorso #sport x.com