Encomio del prefetto di Chieti alla polizia per l' operazione a seguito dell’assalto al portavalori in A14

Il prefetto di Chieti ha conferito un encomio alla polizia per l’operazione condotta in seguito all’assalto a un portavalori sull’A14 avvenuto il 5 gennaio nel tratto di Ortona. L’atto di riconoscimento è stato annunciato dal prefetto Silvana D’Agostino, che ha lodato l’intervento della squadra di polizia impegnata nel caso.

L'indagine della squadra mobile era partita dopo la rapina da oltre 400mila euro messa a segno lo scorso gennaio a Ortona Un encomio per l’eccezionale operazione di polizia condotta a seguito dell’assalto al portavalori dell’istituto “Aquila”, perpetrato lo scorso 5 gennaio sul tratto di A14 all’altezza del Comune di Ortona, è stato conferito dal prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino alla squadra mobile di Chieti. Il prefetto mercoledì mattina ha incontrato il commissario capo della squadra mobile, Francesco D’Antonio e i suoi collaboratori, accompagnati dal questore, Leonida Marseglia. Nel corso dell’incontro, D’Agostino ha espresso... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Encomio del prefetto di Chieti alla polizia per l'operazione a seguito dell’assalto al portavalori in A14 Articoli correlati Chieti, assalto a un portavalori sull’autostrada A14Assalto a un portavalori nella mattina di oggi 5 gennaio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Ortona (Chieti) e Pescara sud in direzione Pescara. Portavalori preso d’assalto sulla A14 con chiodi e fumogeni: non si conosce l’entità del bottinoUn’inizio settimana movimentato per le forze dell’ordine di Chieti, che oggi si sono messe in moto a seguito dell’allarme scattato sulla A14 a causa... Tutto quello che riguarda Encomio del prefetto di Chieti alla... Discussioni sull' argomento Lucera celebra il 209° anniversario della Polizia Penitenziaria; Carcere Agrigento, la direttrice: Momenti critici inevitabili. Assalto al portavalori sventato, la Prefetto consegna un encomio alla Mobile di ChietiLa Prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, ha incontrato il Commissario Capo della Squadra Mobile, Francesco D’Antonio, ed i suoi collaboratori, […] ... ecoaltomolise.net Encomio per il vigile del fuoco eroe. Salvò due persone dopo lo schiantoUn eroe silenzioso, uno di quelli che agiscono senza clamore. Davide Baroni, vigile del fuoco volontario, ha ricevuto nei giorni scorsi un encomio ufficiale dal comandante provinciale e dal prefetto ... ilgiorno.it Nello Trocchia Giornalista. . Andrea Delmastro Delle Vedove e Giusi Bartolozzi si sono dimessi. Disastri e scandali non li avevano scalfiti, la valanga di no ha chiuso la loro stagione al ministero. Dall'encomio solenne alla braceria con l'uomo del clan. #passap - facebook.com facebook Salvarono anziano colto da infarto, ricevono encomio. A Torre del Greco riconoscimento a tre vigili e ad un volontario #ANSA x.com