VinNatur 2026 | torna l' evento dedicato ai vini naturali con degustazioni e masterclass

A Genova torna l’appuntamento con VinNatur, l’evento che mette in mostra i vini naturali. Per due giorni, appassionati e professionisti si radunano per degustare e comprare vini senza aggiunte chimiche. La manifestazione si svolge nel centro della città, con numerosi espositori pronti a far scoprire le novità del settore. Tra assaggi e approfondimenti, VinNatur si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per chi cerca prodotti autentici e rispettosi dell’ambiente.

Torna a Genova l'appuntamento con “VinNatur”, l'evento dedicato alla degustazione e vendita di vini naturali. La manifestazione, aperta al pubblico, è in programma domenica 8 e lunedì 9 febbraio presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico, in orario 10-18. Saranno 90 i vignaioli presenti personalmente dietro i banchetti, provenienti da 14 regioni italiane e da Argentina, Germania e Slovenia. Novità dell’edizione 2026 è il debutto di una piattaforma digitale accessibile direttamente dal sito dell’Associazione, pensata come guida personale alla rassegna: senza alcun download, i visitatori potranno sfogliare le schede dei produttori e orientarsi tra i vini in degustazione ai banchi d’assaggio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

VinNatur Genova amplia il racconto del vino naturale attraverso momenti di formazione, collaborazioni educative e incontri che coinvolgono la città. **L’8 e 9 febbraio**, ai Magazzini del Cotone al Porto Antico, la rassegna organizzata da VinNatur – Associazi - facebook.com facebook