Calabria aggressione a cardiologo | sindacato Anaao denuncia insicurezza e fragilità del sistema sanitario regionale

Un cardiologo è stato aggredito all’interno di un ospedale calabrese. L’episodio ha sollevato di nuovo il problema della sicurezza negli ospedali della regione. Il sindacato Anaao denuncia le continue fragilità del sistema sanitario locale, che rischiano di mettere in pericolo medici e pazienti. Ora si chiede un intervento immediato per garantire maggiore protezione e sicurezza sul posto di lavoro.

Calabria, un cardiologo aggredito in ospedale: l'allarme del sindacato sulla sicurezza e le fragilità del sistema sanitario. Un cardiologo, il dottor Antonio Sulla, è stato vittima di un'aggressione fisica mentre prestava servizio presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone. L'episodio, denunciato dall'Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario e sulle criticità strutturali che affliggono il sistema sanitario calabrese. L'aggressione, avvenuta durante il turno di servizio del medico, ha sollevato un'ondata di preoccupazione e solidarietà tra i professionisti sanitari della regione.

