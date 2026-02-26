Angelini Academy investe sui giovani | borse di studio per 10 professionisti

Angelini Academy, parte del gruppo Angelini Industries, ha avviato un nuovo programma dedicato ai giovani professionisti. Sono state assegnate borse di studio a dieci talenti, offrendo loro opportunità di formazione e crescita nel settore. L'iniziativa mira a sostenere le future figure chiave, favorendo lo sviluppo di competenze specializzate e promuovendo un percorso di formazione pratico e qualificante.

Angelini Academy, società di Angelini Industries, ha lanciato un programma internazionale per la formazione di giovani manager con un'esperienza lavorativa di 3 anni: saranno assegnate 10 borse di studio destinate a dieci giovani professioniste e professionisti, interessati a settori in crescita come life-science e robotica industriale, che saranno coinvolti in un percorso formativo internazionale, in aula (all'IE University di Madrid) e on the job (in una delle società operative di Angelini Industries nel mondo). Con un investimento complessivo pari a 1 milione di euro, Angelini Academy finanzierà interamente il percorso formativo (incluse spese di soggiorno) a chi supererà le selezioni e mostrerà un Isee-Ispe inferiore a 50mila euro e il 75% dei costi con un Isee-Ispe superiore ai 50mila euro.