Camion in contromano sulla bretella di Porto vecchio | ringhiere distrutte danni per migliaia di euro

Nella mattina di ieri, un video inviato da un lettore ha mostrato un camion che ha percorso in contromano la bretella di molo IV a Porto Vecchio. Durante il tragitto, il veicolo ha urtato e distrutto le ringhiere lungo il percorso, causando danni stimati in migliaia di euro. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla gestione del traffico in quell’area portuale.

Il video, girato da un lettore nella mattina di ieri 16 aprile, mostra chiaramente come un camion abbia percorso contromano la bretella di molo IV, in Porto vecchio, danneggiando le ringhiere e arrecando danni per migliaia di euro. .🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate La devastazione a scuola: vetri e porte distrutte, danni per migliaia di euro. Identificati i responsabili: minorenniCascina (Pisa), 4 febbraio 2026 - Hanno sfondato vetri, divelto porte e messo a soqquadro i laboratori dell’istituto Pesenti di Cascina durante la... Manutenzione straordinaria sulla strada percorsa da migliaia di camion: ok all'intervento da 1,5 milioni di euroL’accordo sottoscritto prevede che l’Autorità portuale finanzi l’opera, mentre il Comune si impegna a redigere il progetto e ad occuparsi della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Altra mattinata di disagi sulla Pontina: chilometri di coda per un camion in panne; Scontro tra auto e camion: quattro feriti, uno è grave; Civitavecchia - Camion urta il ponte della ferrovia con il cassone, traffico a rilento sulla Braccianese Claudia. Camion in contromano sulla bretella di Porto vecchio: ringhiere distrutte, danni per migliaia di euroLe immagini sono state girate da un lettore nella mattinata di ieri 16 aprile. La zona è quella della strada che collega piazza Libertà con la zona del molo IV ... triesteprima.it SS16 Bari, auto contromano tamponata da un camion: il mezzo pesante fugge, indagini in corsoBARI - Incidente sulla Strada Statale 16 a Bari: un’auto contromano sarebbe stata tamponata da un camion, finendo contro il guardrail e ruotando su sé stessa. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo ... giornaledipuglia.com Non era controsenso l'auto, ma ci è finita dopo che un camion l'ha tamponata, facendola finire sul guardrail. Pare che il camion si sia poi dileguato senza fermarsi. Soccorritori sul posto. Ss16 Bari Stanic. - facebook.com facebook Frontale auto-camion alle porte di San Pantaleo: due feriti in ospedale x.com