Alla Camera dei Deputati intesa bipartisan sul ruolo fondamentale dei Centri di Competenza per l’innovazione sicura del Paese

Alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa promossa dall’On. Guerino Testa, con la partecipazione di vari esponenti politici. Tutti hanno condiviso l’idea che i Centri di Competenza, finanziati dal MIMIT, siano fondamentali per l’innovazione sicura del Paese. Nessuno ha messo in dubbio il ruolo di questi centri, anzi: si è parlato di un sostegno bipartisan per rafforzarli e farli lavorare al meglio. La discussione si è concentrata sulla necessità di investire su queste strutture, che rappresentano

Nel corso della conferenza stampa presso la Camera dei Deputati promossa dall'On. Guerino Testa, unanime il consenso sul ruolo svolto e da svolgere da parte dei Centri di Competenza finanziati dal MIMIT. L'Onorevole Federico Mollicone (FdI) Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, ha annunciato un'indagine conoscitiva di settore per approfondire come dare nuovo impulso ai Competence Center, favorevole, anche promuovendo interventi legislativi, l'On Giulia Pastorella (Azione) parlamentare tra le più competenti in materia di innovazione Roma, 4 febbraio 2026 – L'Innovazione e la Cybersicurezza mettono d'accordo le forze politiche ed i Competence Center diventano i soggetti che meglio hanno rappresentato l'importanza strategica dell'innovazione digitale operativa per il Paese.

