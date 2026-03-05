Soft Power per l’Ambiente e la Sicurezza Mediterranea | Dialoghi per lo Sviluppo Integrale in programma venerdì 6 marzo 2026 a Roma presso la Camera dei Deputati

Venerdì 6 marzo 2026 si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati, l’evento intitolato “Soft Power per l’Ambiente e la Sicurezza Mediterranea: Dialoghi per lo Sviluppo Integrale”. La manifestazione inizierà alle 10 e 30 e coinvolgerà rappresentanti di vari settori che discuteranno di temi legati alla tutela ambientale e alla sicurezza nel bacino del Mediterraneo.

L'evento " Soft Power per l'Ambiente e la Sicurezza Mediterranea: Dialoghi per lo Sviluppo Integrale" è in programma venerdì 6 marzo 2026 presso la Camera dei Deputati, a Roma, dalle ore 10 e 30. Importanti sono gli obiettivi prefissati da questo progetto. L'appuntamento in questione, in effetti, mira a favorire la cooperazione nel Mediterraneo, ponendo al centro tematiche legate alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza regionale e allo sviluppo integrale.

