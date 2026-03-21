In Italia, i centri di raccolta e vendita di abiti usati sono un punto di passaggio fondamentale per milioni di tonnellate di vestiti. Ogni anno, circa 27 mila tonnellate di abiti vengono raccolte e gestite attraverso queste strutture, che distribuiscono i capi sia sul territorio nazionale sia all’estero, in particolare nelle regioni del Sud del mondo. Milano ospita uno dei principali centri di smistamento in Italia.

Milano, 21 marzo 2026 – Gli abiti usati sommergono i cassonetti delle raccolte in tutta Italia e invadono i Paesi nel Sud del mondo. Il settore è soffocato da molto fast fashion – abbigliamento di scarsissima qualità che nessuno vuole - e attende con ansia la norma sull’Epr, la responsabilità estesa dei produttori, per riprendere fiato. Parliamo di un mondo complesso, finito anche al centro di inchieste giornalistiche che hanno accertato come minimo casi di mancata trasparenza. Un mondo che non ama troppo parlare di sé e farsi pubblicità. Abbiamo contattato quattro protagonisti pesanti del settore ma solo uno – Humana people to people - ha accettato di rispondere alle nostre domande. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Viaggio nei centri di raccolta e vendita degli abiti usati in Italia. Humana: ecco dove finiscono le nostre 27mila tonnellate

Articoli correlati

La raccolta degli abiti usati non funziona piùDa alcuni mesi cooperative e aziende che si occupano del ritiro di vestiti usati in Italia denunciano una crisi del settore.

Raccolta degli abiti usati, basta abbandoni: cambia tuttoDa lunedì cambierà la raccolta degli abiti usati, per rendere più efficace questo servizio.

ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation

Contenuti utili per approfondire Viaggio nei centri di raccolta e...

Temi più discussi: Presto più centri di riuso dei materiali in Alto Adige | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Viaggio a Carfizzi, il paese dello scrittore Carmine Abate; Le scuole di Roma al viaggio della Memoria 2026: Sarà il primo senza testimoni, né sopravvissuti; Italiani in viaggio alla scoperta della flessibilità.

Sedici sfumature di centro: viaggio nei partiti che si contendono la terra di mezzoFra tende, civici e cartelli che si sono scissi continua la voglia di attirare l’elettorato moderato. Carrellata di sigle e volti già in movimento che dopo l'implosione del Terzo Polo vanno in ... ilfoglio.it

Home Donne Alimentazione Benessere Amore Casa Famiglia Tra noi Storie di donne Oroscopo Lifestyle CucinaUn salotto accogliente e colorato che affaccia su un giardino. Fiori, coperte ricamate e una tovaglia con la scritta cucita Io sono mia. È quanto vede una donna quando entra nel centro antiviolenza ... tgcom24.mediaset.it

CAMBIO DI PASSO | «Le donne sono tuttora in viaggio, un viaggio alimentato dalla passione di chi crede che il bene comune non abbia genere, ma necessiti del contributo corale di tutti», le parole del segretario generale dell’Anci Valentina Nicotra facebook

«Noi sul bus, zig zag tra i cantieri»: viaggio sulla linea 13 Amtab tra centro e periferia di Bari x.com