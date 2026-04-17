Caltanissetta Tesauro sfida Gambino | no alle dimissioni

A Caltanissetta, il dibattito politico si è riacceso dopo che l’ex sindaco Roberto Gambino ha inviato un comunicato alla stampa in cui chiedeva le dimissioni del sindaco Walter Tesauro. La richiesta di Gambino ha suscitato reazioni e ha portato a un incremento delle tensioni nella scena politica locale. La discussione ha coinvolto varie figure pubbliche e si concentra ora sull’orientamento futuro delle amministrazioni cittadine.

Il dibattito a Caltanissetta si è riacceso bruscamente dopo che l’ex sindaco Roberto Gambino ha formalizzato, tramite un comunicato destinato alla stampa, la richiesta di dimissioni del primo cittadino Walter Tesauro. La risposta dell’amministrazione attuale non si è fatta attendere, con Tesauro che ha respinto le sollecitazioni definendole prive di fondamento e focalizzando la questione su un piano puramente istituzionale e di gestione della città. Lo scontro tra delegittimazione e difesa dell’operato amministrativo. La tensione politica tra le due fazioni si è manifestata attraverso una serie di dichiarazioni incisive che delineano due visioni opposte della gestione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, Tesauro sfida Gambino: no alle dimissioni Notizie correlate Liquidatrice di UDC Caltanissetta chiesta dimissioni, magistrato impone spiegazioni a Gambino su gestione Ato CL1Il Tribunale delle Imprese di Palermo ha dichiarato nulli i bilanci dell’Ato Ambiente CL1 S. Caruso guida Forza Italia a Caltanissetta: la sfidaMarcello Caruso assume la guida di Forza Italia a Caltanissetta come coordinatore provinciale ad interim.